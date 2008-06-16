Ющенко собирается избавиться от мифов, навязанных передовицами "Правды"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украине до декабрьского саммита НАТО необходимо интенсифицировать двусторонний диалог со странами-членами Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Он подчеркнул, что в частности Украина должна вести интенсивный диалог с Германией, Францией, Великобританией и другим странами старой Европы

Также В.ЮЩЕНКО высказался за интенсификацию диалога со странами Восточной Европы, которые, по его словам, уже сформировали свою достаточно четкую позицию по поводу членства Украины в НАТО, но в ближайшие месяцы необходимо «поработать, чтобы эта позиция распространилась».

Кроме того, важную роль Президент Украины отвел диалогу внутри страны.

«По моему мнению, очень важно украинской власти подавать консенсусные сигналы обществу. Говорим ли мы о правительстве, говорим ли мы о Президенте, говорим ли мы о парламенте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что необходимо завершить дискуссию о том, какая концепция безопасности нужна нашей стране.

Он повторил свою позицию о безальтернативности европейской коллективной безопасности, которая определена в качестве приоритетной и в украинском законодательстве.

«Я намереваюсь с помощью журналистов, с помощью политиков донести до 47 миллионов (украинцев – УНИАН), что вопрос выбора политики безопасности Украины, присоединение Украины к модели коллективной системы безопасности - это вопрос, который касается каждого украинца, это вопрос, который касается вашей непосредственно семьи, ваших детей. Мы должны избавиться от мифов и легенд, которые на протяжении последних почти 60 лет нам навязывали с передовиц газеты «Правда», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.