Суд отказал адвокатам лидера УКРОПа Корбана в отводе судей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья-докладчик Денис Масенко.

Перед оглашением этого решения присутствующие в зале начали требовать от суда освободить Корбана из-под стражи.

Присутствующие начали исполнять государственный гимн Украины. Во время исполнения гимна не поднялась только коллегия судей, которая рассматривает жалобу адвокатов Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.

В связи с этим известный диссидент Степан Хмара начал выступать против судей и требовать, чтобы они "пошли вон".

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.