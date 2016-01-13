Суд отказал адвокатам лидера УКРОПа Корбана в отводе судей
Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана об отводе коллегии судей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья-докладчик Денис Масенко.
Перед оглашением этого решения присутствующие в зале начали требовать от суда освободить Корбана из-под стражи.
Присутствующие начали исполнять государственный гимн Украины. Во время исполнения гимна не поднялась только коллегия судей, которая рассматривает жалобу адвокатов Корбана на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.
В связи с этим известный диссидент Степан Хмара начал выступать против судей и требовать, чтобы они "пошли вон".
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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.
Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.
В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.
При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.
Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.