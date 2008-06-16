В Киеве генсеку НАТО показали средний палец (фоторепортаж)

На Майдане Независимости в Киеве установлено около десятка палаток протестующих против вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, красные палатки с символикой Коммунистической партии Украины установлены вдоль Крещатика возле Главпочтамта. На палатках также укреплены флаги ПСПУ и разнообразные лозунги и карикатуры с критикой действующей украинской и американской власти и требованиями отказаться от вступления в НАТО.

Возле палаток находится не более сотни участников акции.

Около 13.50 с улицы Институтской через Крещатик в сторону Михайловской площади прошла колонна, в которой шли около полтысячи протестующих против вступления в НАТО.

Идущие в колонне держали антинатовские лозунги (“Я, мама, папа – против НАТО!”), флаги Прогрессивной социалистической партии Украины, Коммунистической партии Украины, партии “Русский блок”, был также триколор Российской Федерации.

Участники колонны также выкрикивали антинатовские лозунги. Однако люди, стоявшие вдоль улицы Институтской и у Дома профсоюзов были либо безразличны к происходящему, либо преимущественно неодобрительно высказывались в адрес протестующих.

На вопрос журналиста УНИАН, куда планирует идти колонна, одна из участниц пожилого возраста ответила, что они просто ходят по улицам и протестуют.

Во время прохождения колонны движение на Институтской и у Дома профсоюзов было приостановлено, но сейчас уже возобновлено. Движения машин на Крещатике сегодня также нет, лишь вдоль Главпочтамта стоят 11 грузовых машин, забирающих оборудование сцены после концерта Пола МАККАРТНИ.

Фото Александра Синицы / УНИАН