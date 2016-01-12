Порошенко: давление на Россию должно продолжаться, пока она не начнет уважать суверенитет соседей

Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко заверил, что Украина остается приверженной выполнению Минских договоренностей, в противовес России.

"Пока Россия одной рукой подписывала мирные документы в Минске, другой - она заливала кровью украинский город Дебальцево. Без международного давления Россия не остановится. Давление должно продолжаться, пока Москва окончательно не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей", - цитирует Порошенко его пресс-служба.

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