Порошенко: давление на Россию должно продолжаться, пока она не начнет уважать суверенитет соседей
22:39, 12 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко призывает продолжать международное давление на Россию, пока она не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей.
Россия должна уважать суверенитет своих соседей / president.gov.ua
Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Порошенко заверил, что Украина остается приверженной выполнению Минских договоренностей, в противовес России.
"Пока Россия одной рукой подписывала мирные документы в Минске, другой - она заливала кровью украинский город Дебальцево. Без международного давления Россия не остановится. Давление должно продолжаться, пока Москва окончательно не похоронит топор войны и не начнет уважать суверенитет своих соседей", - цитирует Порошенко его пресс-служба.
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