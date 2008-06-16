Генсек НАТО об Украине, деньгах, реформах и пользе от самолетов

Генеральный секретарь НАТО Яап где Хооп СХЕФФЕР заявляет, что реформы, необходимые для вступления Украины к НАТО, являются исключительно ее ответственностью.

Об этом он сказал в эфире телеканалу «Интер» в воскресенье, отвечая на вопрос, кто должен взять на себя финансовые расходы на пути Украины в НАТО, в частности, на реорганизацию военной системы.

«Я знаю, что часто не хватает денег для финансирования этих реформ. Но скажу откровенно: это украинская ответственность. НАТО может советовать, ассистировать, помогать, но главная ответственность – на Украине», - отметил Я.СХЕФФЕР и прибавил, что «с другой стороны, Украина будет иметь свою выгоду от вступления в НАТО».

«Важная часть украинской индустрии – это самолетостроение. Вы сможете извлечь пользу с такого сотрудничества, с того, что украинские самолеты будут использоваться Альянсом», - сказал Генеральный секретарь НАТО.

Относительно переговоров Украины о присоединении к ПДЧ, Я.СХЕФФЕР отметил, что «Украина уже достаточно близко к НАТО».

«На Бухарестском саммите было решено, что со временем Украина станет членом НАТО, если будет желать, конечно. Теперь мы переходим к периоду так называемых интенсивных контактов», - сказал Генсек.

Он удержался от прогноза относительно результатов будущего саммита НАТО в декабре, на котором Украина надеется получить ПДЧ. «Сейчас тяжело сказать. Еще только начало лета и впереди – большая дискуссия. Выведет ли она на новую ступеньку в отношениях, я даже сам не знаю», - подчеркнул Я.СХЕФФЕР.

Как сообщал УНИАН, 16-17 июня в Украине с визитом будут находиться делегация Североатлантического Совета и Генеральный секретарь НАТО Я.СХЕФФЕР.

Он состоится по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в связи с решением Бухарестского саммита НАТО положить начало периоду интенсивных контактов с Украиной на высоком политическом уровне.