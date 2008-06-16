Литвин считает, что Яценюк несколько погорячился

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК погорячился, когда говорил о необходимости освящения парламента.

Об этом В.ЛИТВИН сказал во время поездки в Тернопольскую область после посещения Почаевской Лавры.

В частности В.ЛИТВИН выразил мнение, что А.ЯЦЕНЮК несколько погорячился, поскольку не учел позицию коммунистов.

В.ЛИТВИН вспомнил, что в свое время, когда он возглавлял парламент, на согласительном совете вносил подобное предложение – пригласить представителей основных конфессий для того, чтобы освятить сессионный зал. Но поднялся скандал. «Что здесь поднялось, и для того, чтобы не обострять достаточно непростые отношения, я это предложение снял», - сказал В.ЛИТВИН.

Говоря об иконах в кабинете спикера, В.ЛИТВИН также заметил, что они были в кабинете, по крайней мере, когда он возглавлял парламент. «Было их много, я думаю, это может подтвердить каждый, кто был в этом кабинете, включая Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку когда он заходил в кабинет, то перецеловывал все иконы», - сказал В.ЛИТВИН.

«Что касается бесовщины, я хочу вам сказать, что тот, кто бывает под куполом, он всегда чувствует там напряжение», - сказал В.ЛИТВИН.