Правозащитники назвали 2015-й "годом упущенных возможностей" в госполитике Украины по Крыму

Такое мнение они высказали сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что «ситуация непосредственно в самом Крыму продолжает ухудшаться». «Нарушения прав человека являются системными и масштабными. В последнее время также правозащитники отмечают и усиление политических репрессий. Поэтому положение наших граждан, которые находятся там, в Крыму, а также тех, которые вынуждены оттуда уезжать, остается крайне тяжелым», - подчеркнула она.

Скрипник выразила мнение, что 2015-й год стал годом «упущенных возможностей». «Мы вынуждены констатировать, что множество решений нашей власти не были направлены на защиту крымчан», - считает эксперт.

Читайте такжеВ Украине может появиться международная группа по возвращению Крыма

В частности, она высказала мнение, что постановление Кабмина, что должно «ограничивать товары, которые ввозят и вывозят из Крыма», приведет к «существенному ограничению прав и свобод обычных крымчан». «И более того, создаст дискриминационную практику в отношении них, а также создаст условия для коррупции», - сказала Скрипник и добавила, что на сегодня это постановление еще не вступило в силу.

Кроме того, она выразила обеспокоенность относительно внесенного в парламент законопроекта «О временно оккупированной территории Украины» (№3593), одними из авторов которого является вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и депутат от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров. «Законопроект, если будет принят, по сути, во-первых, приравняет в своих статусах Донбасс и Крым, сделает их полностью блокированными и отрезанными территориями. Потому что данный законопроект предусматривает полную блокаду этих территорий», - заявляет Скрипник.

Она также выразила мнение, что нельзя назвать эффективной работу органов власти, которые должны заниматься вопросами Крыма. Также Скрипник отметила неэффективность государственной информационной политики относительно Крыма в 2015 году.

В свою очередь адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, в частности, отметил, что на сегодня «фактически существуют региональные отделения Совета адвокатов в Крыму и в городе Севастополе, но они не функционируют». «Органы адвокатского самоуправления там не работают. Более того, адвокаты лишены права принимать участие в адвокатском самоуправлении на высшем уровне. Это работа в Совете адвокатов Украины, это работа в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии, это участие в съездах адвокатов Украины», - сказал он и добавил, что такая же ситуация в нотариальном среде.

Читайте такжеЧубаров: Украина должна сделать приоритетом право татар на самоопределение в Крыму

В то же время член правления Крымского центра делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" Андрей Щекун подчеркнул, что на сегодня «ни одно высшее учебное заведение (крымское – УНИАН) фактически не восстановлено на материковой части Украины, как это произошло с Донбассом». «Наше требование было восстановить хотя бы один, Таврический национальный университет, в городе Херсоне. К сожалению, не прислушались к нам. И государство фактически саботирует этот процесс и в дальнейшем», - сказал он.

Кроме того, Щекун отметил необходимость внедрения дистанционного онлайн-обучения для детей, которые находятся на оккупированных территориях. «30 декабря мы провели еще одно совместное мероприятие с Министерством образования и науки и только там услышали отчетливо, что в этом году, в бюджете 2016 года, якобы заложено 10 миллионов гривен на внедрение дистанционного обучения», - сказал он и добавил, что «у нас сегодня нет четкого ответа», утверждены ли эти средства.

Говоря о Государственной службе по вопросам Автономной Республики Крым, Щекун отметил, что она является непубличной и «мы не знаем, какие процессы происходят вокруг этой государственной службы». Он также заявил о необходимости существования при этой службе общественного совета с участием крымчан.