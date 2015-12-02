Ряд общественных организаций предлагает "восстановить крымскотатарскую автономию в составе Украины"

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

"В вопросе восстановления территориальной целостности Украины мы предлагаем использовать механизм правосубъектности коренного народа Крыма - крымских татар. Именно восстановление правосубъектности крымскотатарского народа, который подвергается политике этноцида, позволит усилить международное давление на Российскую Федерацию в части освобождения временно оккупированной территории Крыма", - сказал правозащитник, представитель крымскотатарской правозащитной организации "Азатлык" Синавер Кадыров.

Он также отметил, что, несмотря на заявления представителей украинской власти о том, что Крым не забыт, практически ничего не делается для его освобождения. "Мы пришли к неутешительному выводу, что у государства нет реальной программы по деоккупации Крыма", - сказал Кадыров.

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На пресс-конференции представители общественных и правозащитных организаций обнародовали меморандум о восстановлении правосубъектности крымскотатарского народа. Меморандум подписали несколько общественных организаций, в том числе "Азатлык", "Антикоррупционный рух" Валентина Наливайченко, благотворительная организация "Фонд "Рада миру", "Millet, Vetan, Qırım" и правозащитники.

"Данный меморандум подписан с целью освобождения нашей родины от оккупантов и восстановления Автономной Республики Крым как национально-территориальной, то есть крымскотатарской Автономнной Республики Крым в составе единой, независимой, демократической Украины", - говорится в меморандуме.

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Активист национально-освободительного движения Эрфан Кудусов отметил, что создание прообраза государственных органов Крымскотатарской территориальной автономии на территории материковой Украины позволило бы включить их в международный переговорный процесс.

В свою очередь, представитель благотворительной организации "Фонд Рада миру" Юлия Зайцева заявила о необходимости записать "в теле Конституции Украины специальный раздел, закрепляющий национально-территориальную автономию".