Германия призывает ЕС ввести санкции против Польши за закон о СМИ

В немецком Бундестаге призывают Европейский Союз ввести санкции против Польши после принятия скандального закона о СМИ, сообщает ТСН.ua.

"Как сообщает издание Der Spiеgel, такое заявление сделал глава фракции блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фолькер Каудер", - говорится в сообщении.

"Если мы видим нарушение европейских ценностей, государства-члены ЕС должны иметь мужество, чтобы ввести санкции", - отметил Каудер.

По его словам, польское правительство должно знать, что в Европе нельзя нарушать некоторые фундаментальные ценности.

Напомним, что 7 января президент Польши подписал скандальный закон о контроле над СМИ, который осудили в ЕС. В Еврокомиссии заявили, что назначили на 13 января политические дебаты относительно соблюдения принципа верховенства права в Польше в связи с принятым законом, а это, в свою очередь, грозит стране лишением полномочий в ЕС.

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Согласно новому закону, руководителей государственных радио и телевидения будет назначать и увольнять министр финансов. Отметим, что ранее решение кадровые перестановки принимала национальный совет по телерадиовещанию. К тому же, в новом законе говорится о сокращении членов правления и наблюдательного совета государственных СМИ Польши.