В Севастополе в эти минуты ставят памятник Екатерине ІІ

В Севастополе в эти минуты осуществляются попытки установить на изготовленный на днях постамент памятник российской императрице Екатерине ІІ, хотя открытие этого памятника нет в плане праздничных мероприятий к 225-й годовщине основания Севастополя, основные из которых проводятся 13-14 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее судебным решением было остановлено действие решения Севастопольского городского совета об установлении памятника Екатерине ІІ.

Монтажные работы по прикреплению 3-метрового монумента начались несколько часов назад. Монумент в этот вечер один раз уже был установлен на постамент, однако по техническим причинам его вынуждены были снять. На месте работ, которые проводятся в центре города, в сквере напротив Дома офицеров ЧФ РФ на улице Ленина (бывшей Екатерининской - УНИАН), побывал председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ, который неоднократно заявлял о том, что памятник Екатерине ІІ в Севастополе будет установлен.

На место монтажных работ прибыли руководители местных правоохранительных органов.

По данным информированных источников, открыть памятник планируют завтра утром. По данным других информированных источников, на завтра открытие памятника не планируется, авторы идеи и организаторы установления памятника собираются ограничиться фактом самого установления монумента к юбилею города. (Финансирование и организационные мероприятия по установлению памятника осуществляет местная общественная организация „Фонд имени Геннадия Черкашина” - УНИАН).

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя горсовета Татьяна ШКАРИНА, завтра в 8 утра председатель горсовета В.САРАТОВ возле памятника осуществит подход к прессе.

Согласно с планом праздничных мероприятий, завтра в 9 утру в Севастополе должны торжественно открыть памятник гетману Украины Петру Конашевичу-Сагайдачному, а в 15 часов - Кириллу и Мефодию.

Сегодня председатель Севастопольского горсовета В.САРАТОВ в прямом эфире ТРК „Народный канал” по поводу памятника Екатерине ІІ заявил: „Моя задача как председателя горсовета выполнять решение городского совета. Мы его выполняем”. Он также отметил, что „памятник полностью готов, 100 процентов. Но там очень сложный оказался фундамент”. В то же время он прибавил: „Надежда не умирает никогда. Я думаю, мы найдем решение этого вопроса”.