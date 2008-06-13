МИД России требует от Украины прекратить работы на черноморском шельфе

МИД РФ считает противоправной деятельность украинских компаний на неразграниченном участке шельфа Черного моря.

Как говорится в сообщении российского министерства, "украинские компании совместно с компаниями третьих государств в настоящее время ведут активную разработку ряда нефтегазоносных площадей на шельфе Черного моря с применением буровых работ, в частности, в районе так называемой "Структуры Субботина". Кроме того, намечено освоение ресурсов газа в районе "Поднятия Палласа".

"Российская сторона обращает внимание, что указанные районы являются предметом переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной по разграничению континентального шельфа и исключительной экономической зоны в акватории Черного моря. В этой связи полагаем, что указанная деятельность носит противоправный характер и должна быть прекращена", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Официальный сайт российского министерства (www.mid.ru) на данный момент не доступен.