Регионалы предупреждают Тимошенко, что будут стоять на своем

Фракция Партии регионов не будет голосовать за кандидатуру Андрея КОЖЕМЯКИНА (фракция БЮТ) на пост председателя Фонда государственного имущества Украины и настаивает на отчете Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО перед голосованием в парламенте за ее отставку. Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

В комментарии, размещенном на сайте Партии регионов, М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что «позиция Партии регионов по кадровым назначениям в ФГИУ остается незыблемой - мы не принимаем участия в голосовании по этому вопросу и не намерены нести ответственность за действия назначенца от коалиции, поскольку в сфере приватизации будет осуществляться политика нынешнего правительства». По его словам, поскольку “действия Ю.ТИМОШЕНКО заводят страну в глухой угол, и мы не намерены поддерживать ее в этом стремлении». Он подчеркнул, что обычная общеевропейская практика предусматривает, что исключительно парламентское большинство принимает кадровые решения и несет полную ответственность за профессионализм, честность и порядочность действий своих людей.

«Мы не будем участвовать в кадровых назначениях, но требуем, чтобы этот вопрос был решен в правовой плоскости», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ. По его словам, Верховная Рада Украины не имеет права «подавать пример нарушения Конституции и законов страны», поэтому прежде, чем «увольнять В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИ, если мы живем в правовом государстве, необходимо заслушать ее отчет о проделанной работе».

Кроме того М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что назначение нового руководителя ФГИУ без принятия программы приватизации «создает условия коррупции в результате которой имущество государства будет продано за бесценок, и государство, то есть мы с вами, не получит справедливой цены за проданные предприятия». “Партия регионов считает, что коалиции следует выполнить обещанное и прежде, чем вносить на рассмотрение парламента кандидатуру нового председателя ФГИ, передать на рассмотрение Верховной Рады программу приватизации и утвердить ее», - подчеркнул он. По его словам, только имея государственную программу приватизации, возможно рассмотрение кандидатуры главы ФГИУ, и Верховная Рада сможет “объективно оценить, насколько позиция кандидата, его профессиональные, организаторские способности совпадают с утвержденной программой». «В противном случае мы можем получить на пост главы Фонда госимущества дилетанта, человека, который корпоративные интересы или интересы отдельных лиц поставит выше государственных», - добавил М.ЧЕЧЕТОВ.