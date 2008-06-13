Балога ушел в отпуск, чтобы... поработать

Глава Секретариата Президента Виктор Балога взял отпуск, чтобы лично агитировать в регионах за создание «Единого Центра». Об этом пишет газета "Дело".

На 12 июля назначен очередной съезд «Единого Центра». К этому времени партия должна закончить создание партийных ячеек в регионах. Однако партстроительство неожиданно начало сбавлять темпы. На сегодня «единоцентристам» удалось создать полноценные отделения только в 9 областях – преимущественно Центральной и Западной Украины. Чтобы ускорить процесс, к агитации за «Единый Центр» лично подключился глава президентского Секретариата, отмечает издание.

Главный идеолог создаваемой партии Виктор Балога решил лично проинспектировать наиболее проблемные регионы – южные и восточные. Его сопровождают члены президии новосозданной партии, депутаты Верховной Рады Игорь Криль, Михаил Полянчич и Олеся Оробец.