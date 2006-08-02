На досрочных выборах Партия регионов получит лучший результат

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает роспуск парламента опасным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам сразу после завершения политических консультаций под председательством Президента Украины относительно возможности роспуска ВР.

«Это опасный вопрос – роспуск парламента», - сказал лидер Партии регионов. При этом он выразил убеждение в том, что Президент примет решение, которое будет на пользу государству, и будет способствовать сохранению стабильности в Украине.

В то же время, говоря о возможности досрочных выборов, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение в том, что в случае их объявления его партия получит намного лучший результат, чем на выборах в марте 2006 года.