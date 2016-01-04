Россия ведет войну против Украины и за рубежом - Тандит

Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"Эта война против нас проходит за рубежом. Потому что большое количество лоббистов российских, которые находятся во многих странах, они, фактически, дискредитируют нашу страну. Пока мы разговариваем с вами здесь, готовятся компрометирующие документы и фактически томами вывозятся европейские институции, где пытаются нас дискредитировать. Вывозятся разные материалы, которые фактически говорят о том, что мы якобы унижаем людей на востоке, здесь нет власти. Но, если вы мониторите канал доставки информации России и их политиков, то увидите, что на "вору и шапка горит", - заявил Тандит.

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Он также отметил, что в Украине "гибридная война" не заканчивалась, она продолжается.

"Напомню всем, что идет полномасштабная "гибридная война", она не заканчивалась. Мы как некая экспериментальная площадка и только для соседнего государства, которое ведет для нас эту войну, а так же для других, кто смотрит, что можно делать в такой ситуации. Причем скажу, что война эта идет не только на линии соприкосновения, в том числе в той же Авдеевке, она так же идет и в Крыму, она так же идет и внутри нашего государства, используется, в том числе и политика, в том числе и олигархи или группы экономического влияния", - отметил он.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что своими действиями в Сирии Россия ставит цель - отвлечь внимание международного сообщества от российской агрессии в Украине.