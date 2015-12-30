Порошенко продлил соглашение с Малайзией о расследовании катастрофы МН17

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ продлевает действие соглашения между Украиной и Малайзией о направлении малайзийского персонала в Украину в связи с падением самолета "Malaysian Airlines" рейса МН17 на один год. В случае необходимости, по взаимному согласию сторон, срок действия соглашения может быть продлен.

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Как сообщалось, соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 25 декабря этого года и вступает в силу со дня его опубликования.