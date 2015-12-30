Порошенко продлил соглашение с Малайзией о расследовании катастрофы МН17
19:00, 30 декабря 2015Политика
663
Президент Петр Порошенко подписал Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Малайзией о продлении действия Соглашения между Украиной и Малайзией о направлении малайзийского персонала в Украину в связи с падением самолета "Malaysian Airlines" рейса МН17 от 1 августа 2014 года".
Президент Петр Порошенко / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Документ продлевает действие соглашения между Украиной и Малайзией о направлении малайзийского персонала в Украину в связи с падением самолета "Malaysian Airlines" рейса МН17 на один год. В случае необходимости, по взаимному согласию сторон, срок действия соглашения может быть продлен.
Читайте такжеПорошенко разрешил ввести ответные санкции против России
Как сообщалось, соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 25 декабря этого года и вступает в силу со дня его опубликования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter