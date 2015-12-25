Рада разрешила малайзийским специалистам расследовать катастрофу MH17 в Украине до 18 августа

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом предусматривается ратифицировать Соглашение, принятое 17 августа 2015 года в Киеве, и которое вступает в силу с даты получения Малазйийской стороной дипломатического сообщения о завершении выполнения Украинской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для продления срока действия Соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке, принятием этого закона парламент предоставляет согласие на продление до 18 августа 2016 года действия указанного выше соглашения, что будет способствовать дальнейшему участию Малазийской стороны в расследовании причин катастрофы самолета.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.