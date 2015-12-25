Рада разрешила малайзийским специалистам расследовать катастрофу MH17 в Украине до 18 августа
Верховная Рада приняла Закон о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Малайзией о продлении действия Соглашения о направлении малайзийского персонала в Украину в связи с падением самолета "Malaysian Airlines" рейса MH17 от 1 августа 2014 года (№0070).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеСовместная следственная группа еще не определилась с форматом трибунала по MH17 - посол Нидерландов
Законом предусматривается ратифицировать Соглашение, принятое 17 августа 2015 года в Киеве, и которое вступает в силу с даты получения Малазйийской стороной дипломатического сообщения о завершении выполнения Украинской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для продления срока действия Соглашения.
Как отмечается в пояснительной записке, принятием этого закона парламент предоставляет согласие на продление до 18 августа 2016 года действия указанного выше соглашения, что будет способствовать дальнейшему участию Малазийской стороны в расследовании причин катастрофы самолета.
Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.