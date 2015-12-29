Завтра состоится телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Петр Порошенко приветствовал совместное решение ЕС о продлении санкций против РФ до полного выполнения Минских договоренностей.

Порошенко и Меркель также обсудили ход реформ в Украине и введение с 1 января углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом. Президент Украины проинформировал о деструктивных решениях РФ, которая приостановила действие зоны свободной торговли с Украиной.

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Меркель также подтвердила неизменность политики непризнания аннексии Крыма.

Нормандский формат посвящен урегулированию российско-украинской войны на Донбассе. В нем принимают участие лидеры четырех государств - Украины, Германии, Франции и России.