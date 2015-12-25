Прокуратура выявила фальсифицированные подписи под петицией в поддержку Кивалова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в ведомство поступило заявление гражданина о незаконном использовании неизвестными лицами его персональных данных, составляющих конфиденциальную информацию.

«В частности, гражданин заявил, что, просматривая в сети Интернет страницу электронных петиций официального сайта Президента Украины, увидел свою фамилию, имя и отчество среди лиц, подписавших петицию «Прекратить политическое преследование одного из лучших юридических высших учебных заведений Украины Национального университета «Одесская юридическая академия» и его основателя Сергея Васильевича Кивалова», - сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что, как утверждает заявитель, данный документ он не подписывал и не давал согласия на использование своих персональных данных.

Правоохранителями в качестве свидетелей допросили еще 15 человек, персональные данные которых указаны в подписях под петицией.

Следствием получены сведения о том, что никто из указанных лиц это обращение не подписывал и согласие на использование своих персональных данных не предоставлял.

Кроме того, установлено, что персональные данные некоторых лиц повторяются.

«Также в списках имеется информация о лицах, умерших до регистрации петиции», - подчеркнули в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.

Справка УНИАН. Кивалов – заслуженный юрист Украины, бывший член Партии регионов, является президентом двух вузов - Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.