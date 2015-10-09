Возле дома нардепа Кивалова в Одессе прогремел взрыв

Об этом сообщает издание Таймер.

Вечером 9 октября в частном доме по улице Тенистой, 18, где проживает Сергей Кивалов, прогремел взрыв.

Неизвестные забросили взрывное устройство через забор. Пока неясно, что именно это было. Повреждены окна дома, а на земле видно закопченное пятно диаметром около 30 сантиметров.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники милиции.

Как сообщал УНИАН ранее, Украинская морская партия выдвинула кандидатом в мэры Одессы депутата Верховной Рады Сергея Кивалова.

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Справка УНИАН. Сергей Кивалов родился 1 мая 1954 года. Депутат Верховной Рады III-VIII созывов. Доктор юридических наук, профессор, почетный президент национального университета «Одесская юридическая академия», основатель Международного гуманитарного университета (частный вуз, Одесса).

Член Партии регионов Украины с 2007 по 2014 гг., в настоящее время – член Украинской морской партии.