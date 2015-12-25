Путин заявил, что Библиотека украинской литературы в Москве "не должна быть утрачена ни в коем случае"

"...Конечно мы должны сохранить (Библиотеку украинской литературы - УНИАН). Вот на это вот точно обратить внимание. Ведь украинцы в России — третья по численности титульная нация", — подчеркнул Путин, сообщает РИА Новости.

Кроме этого Владимир Путин пообещал выяснить ситуацию с директором Библиотеки украинской литературы в Москве Натальей Шариной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об экстремизме. "Первый раз слышу по поводу задержания и домашнего ареста, просто даже не могу комментировать, потому что не знаю, о чем речь", - сказал Владимир Путин.

Как сообщал УНИАН, на основании подкинутой книги 30 октября была отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина.

Читайте такжеМИД: Обыски в библиотеке в Москве - провокация для нагнетания антиукраинской истерии в России

28 октября в Москве была заблокирована ОМОН Библиотека украинской литературы.

Директор библиотеки Шарина сообщила, что обыск прошел у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, которая состоит из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъята оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и на абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов.

По словам Шариной, изъят также детский журнал "Барвинок", поскольку там "увидели флаг "Правого сектора".