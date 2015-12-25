Вывоз турок-месхетинцев с Донбасса не связан с обострением отношений с РФ - посол Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в международном аэропорту «Харьков», откуда сегодня отправляются два самолета с турками-месхетинцами.

«Нет, это никак не связано. За два года своей службы здесь я узнал о проблемах этого народа, но самый большой фактор — это боевые столкновения в районе Славянска. Решение правительства (о переселении - УНИАН) было принято в апреле», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Турция начала вывоз турок-месхетинцев, которые проживали на территории Донбасса.

По распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 3 тысячи месхетинских турок, которые испытали на себе негативное влияние военного конфликта на Донбассе, будут переселены в Турцию. Для переселенцев выделят 33 жилые единицы в Карсе, а остальные будут размещены в провинции Эрзинджан.