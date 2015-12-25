Андрей Денисенко призвал народных депутатов срочно подписаться за отставку Генпрокурора Виктора Шокина

Причиной такого заявления послужил незаконный обыск в квартире лидера УКРОПа Геннадия Корбана и его незаконная ночная перевозка в Киев.

В частности нардеп сообщил, что такие действия правоохранителей может оценить как «действия оголтелой банды, которая до сих пор работает в Генеральной прокуратуре Украины и в СБУ, и занимается уголовным преследованием лидера партии УКРОП».

Чтобы прекратить произвол правоохранительных органов, Андрей Денисенко предлагает отправить в отставку Виктора Шокина: «Я призываю всех народных депутатов Украины сейчас подписаться за отставку Виктора Шокина. Этот человек не имеет никакого права возглавлять Генеральную прокуратуру Украины».

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Как сообщал УНИАН, в квартире лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыск. Как сообщает пресс-служба партии, Корбана принудительно правоохранители вывезли из его квартиры.