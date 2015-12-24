Климкин: Западные партнеры заинтересованы в настоящих выборах на Донбассе, а не в очередном фарсе

Об этом он сказал в интервью журналу "Украинский Тыждень" №51-52 (25 декабря 2015 - 14 января 2016).

В частности, министр, отвечая на вопрос, прибегают к давлению западные партнеры Украины, чтобы провести выборы на Донбассе хотя бы формально, ответил, что "абсолютно нет".

"Несколько недель назад министры иностранных дел Германии и Франции направили после наших обсуждений совместное письмо, где четко прописали, какими должны быть выборы: с доступом СМИ, политических партий, на основе украинского законодательства, в соответствии с критериями ОБСЕ. Для них это в определенной мере аксиома", - подчеркнул Климкин.

В этой связи он отметил, что "иначе Донбасс будет, по сути, российским, а мы говорим о том, что в наше государство должен быть интегрирован украинский Донбасс".

Читайте такжеВ МИД рассказали, о чем могут свидетельствовать разногласия стран ЕС по санкциям против России

Как отметил министр, во Франции и Германии это хорошо понимают.

"Понимают, что его нельзя условно заморозить, как Приднестровье. Что говорится о вызове для европейской системы безопасности. Осознание того, что это должны быть полноценные, настоящие выборы, однозначно", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он обратил внимание, что часто звучат замечания: "а правильно голосовать за изменения в Конституцию, когда у нас нет реального прогресса в Минском процессе?».

"Понимая такую логику, я всегда говорю, что ссылки в конституционных положениях на закон об особенностях местного самоуправления и сам этот документ заработают только после честных и свободных выборов. То есть закон не будет имплементироваться, если ни международное сообщество, ни мы эти выборы не признаем", - сказал Климкин.

Читайте такжеВ МИД рассказали, о чем могут свидетельствовать разногласия стран ЕС по санкциям против России

В то же время министр привел пример восточной Германии, когда она по завершении Второй мировой войны находилась в оккупации и на ее территории проводились выборы.

Читайте такжеВ МИД рассказали, во сколько в этом году Украине обошлись зарубежные поездки Климкина

"Были ли они свободны? Нет. Должен быть переходный процесс. Его должен сопровождать все больший контроль ситуации международным сообществом. Для меня это единственный путь", - сказал Климкин.

Министр резюмировал, что его коллеги министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Лоран Фабиус "заинтересованы в выборах, но в настоящих выборах, а не в очередном фарсе".