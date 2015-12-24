В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке министра инфраструктуры Пивоварского

Документ зарегистрирован под номером 3718. Инициаторы проекта народные депутаты Руслан Князевич, Сергей Алексеев, Василий Яницкий, Дмитрий Голубов - фракция "Блока Петра Порошенко" и Руслан Сидорович (фракция "Объединение "Самопомич").

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря Пивоварский и два его заместителя Владимир Шульмейстер и Владимир Омелян заявили о своей отставке.

Пивоварский сообщил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников. К настоящему времени Рада пока не проголосовала за отставку Пивоварского.

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Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.