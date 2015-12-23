В Раде выбрали новое название для Кировограда

17:44, 23 декабря 2015
Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления поддержал переименование Кировограда в Ингульск.

Кіровоград стане Інгульськом / kg-region.com

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Сайчук.

"Елизаветграда не будет! Комитет ВР поддержал новое название - вместо Кировограда - Ингульск!", - написал он.

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Елизаветграда не будет! Комитет ВР поддержал новое название - вместо Кировограда - Інгульськ!

Опубликовано Andrii Saichuk23 декабря 2015 г.

Переименование города состоится в рамках декоммунизации по названию реки Ингул, которая протекает через город.

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