В Раде выбрали новое название для Кировограда

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Сайчук.

"Елизаветграда не будет! Комитет ВР поддержал новое название - вместо Кировограда - Ингульск!", - написал он.

Читайте такжеКировоградский горсовет предлагает ВР 7 вариантов нового названия города

Елизаветграда не будет! Комитет ВР поддержал новое название - вместо Кировограда - Інгульськ! Опубликовано Andrii Saichuk23 декабря 2015 г.

Переименование города состоится в рамках декоммунизации по названию реки Ингул, которая протекает через город.