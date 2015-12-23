После 10 сигнальных голосований Рада одобрила законопроект об отзыве депутатов местных советов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 331 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Перед этим было около 10 сигнальных голосований за данный законопроект, во время которых не было необходимых 226 голосов, чтобы принять решение.

Законопроектом предусмотрено отменить норму, которая предусматривает, что граждане Украины имеют право вносить предложение об отзыве депутата местного совета по народной инициативе не раньше, чем через год с момента обретения таких полномочий.

Законопроект был дополнен поправкой с голоса народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко о том, чтобы в переходных положениях было указано, что “действие этого закона распространяется исключительно на членов партий - депутатов местных советов, избранных на местных выборах 25 октября 2015 года по состоянию на момент регистрации”.

Данным законопроектом предусмотрено, что основаниями для отзыва избранного депутата местного совета является его отказ от вхождения во фракцию местной организации партии, по избирательному списку которой он избран, а также выход депутата из фракции или исключение его из фракции за невыполнение решений фракции, в том числе по солидарному голосованию.

Также основанием для отзыва депутатов может быть “несоответствие практической деятельности депутата местного совета целям деятельности и задачам партии, закрепленным в уставе партии, невыполнение депутатом местного совета предусмотренных ст. 16 настоящего закона обязательств отчитываться перед избирателями и проводить встречи с ними”.

Законопроектом предусмотрено, что решение о внесении предложения об отзыве депутата местного совета принимается на собрании (конференции) соответствующей местной партийной организации, от которой был выдвинут этот депутат, и проведенной в соответствии с уставом партии и при этом участие депутата на этом собрании не обязательно.

Согласно закону, на основании решения высшего руководящего органа партии об отзыве депутата, выдвинутого партией, территориальная избирательная комиссия не позднее чем на пятый день со дня получения соответствующего решения обязана признать избранным депутатом следующего по очередности кандидата в депутаты от местной организации партии или назначить промежуточные выборы депутата в соответствующем одномандатном избирательном округе.

Данный законопроект не набирал необходимого количества голосов, и тогда председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что речь идет о первом чтении, а до завтрашнего дня, когда предполагается принятие данного законопроекта во втором чтении, будут найдены формулировки, которые позволят принять данный закон в целом.

Час назад, во время сигнального голосования, один из авторов законопроекта, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко подчеркнул, что данным проектом предлагается предоставить право партиям досрочно прекращать полномочия депутатов местных советов. Депутат отметил, что речь идет о депутатах, которые, по его словам, «фактически предали избирателей, как это произошло в Кривом Роге, когда 5 депутатов от Радикальной партии продались, предали избирателей и фактически освятили те фальсификации, которые были в Кривом Роге». По его словам, «аналогичная ситуация есть в каждой партии».

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Ляшко отметил, что данный законопроект уточняет законодательные положения относительно отзыва депутатов местных советов. Он напомнил, что сегодня «императивный мандат для депутатов местных советов вступает в силу через год после проведения выборов».

«Мы считаем, что нет необходимости ждать, пока они дискредитируют партию и предадут избирателей, растаскивая землю, растаскивая имущество, поэтому надо убрать норму о том, что императивный мандат вступает в силу через год. Он должен вступать в силу сразу», - подчеркнул Ляшко.

Законопроектом предоставляется право отзыва депутата местного совета руководящему органу партии, который согласовывал решение соответствующего собрания (соответствующей конференции) о выдвижении избирательного списка кандидатов в соответствующий совет.

В свою очередь народный депутат от «БПП» Виктор Чумак отметил, что данный законопроект - «это попытка переложить проблемы плохого партийного строительства на депутатов, это попытка свои собственные ошибки по подбору кадров, формированию партийных организаций, формированию списков, решить за счет избирателей и за счет депутатов».

Он отметил, что внимание лидеров партий должно быть сосредоточено на качестве избирательных списков.

Ряд депутатов на заседании парламента подчеркивали, что принятие такого закона приведет к волюнтаризму партийных лидеров, которые будут лишать депутатства неугодных им людей.