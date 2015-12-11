Порошенко заявил об угрозе единству страны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сегодня Порошенко провел встречу с представителями общественности, органов власти и учеными по поводу создания Совета по вопросам национального единства.

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что ныне, наряду с задачами защиты территориальной целостности Украины, ее экономического восстановления, не менее важным является вопрос ее гуманитарного, культурного развития и консолидации общества.

«Нам нужно восстановить площадку, где бы мы могли обсуждать гуманитарные вопросы. Уверен в том, что именно в этом кругу мы можем говорить о болезненных вопросах, которые сегодня есть у нашего государства, – вопросах национального единства», – сказал Порошенко.

Говоря о задачах создаваемого Совета, глава государства отметил: «Вопрос нашего гуманитарного развития должны решать так, чтобы убедительно продемонстрировать уникальную украинскую идентичность, потому что таких, как мы, в мире больше нет».

«Должны укреплять и консолидировать наши тылы для того, чтобы крепче было наше положение на фронте. Потому что, когда у нас будет крепкий тыл – единый, эффективный – победа будет неизбежной», – подчеркнул президент.

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Президент отметил, что сейчас агрессор направил свои усилия на дестабилизацию ситуации внутри страны, развитие деятельности диверсионных групп, из-за чего есть угроза единству страны.

«Всю остроту атак агрессор сейчас предпринимает в этом направлении, понимая, что вопрос создания «Новороссии» похоронен благодаря эффективным действиям наших Вооруженных сил», – констатировал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что в такое сложное время украинское общество едва ли не впервые за свою историю консолидировано.

«Впервые, не просто за 24 года независимости, а за многие десятилетия, а, возможно, и века, Украина, народ сейчас демонстрируют единство», – сказал президент, назвав это настоящим достижением современных украинцев.

Он отметил, что общество больше не раскалывают вопросы языка, евроинтеграции, НАТО.

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«Не волнует нас сейчас проблема НАТО. Наоборот – есть очень четкий и сформулированный вопрос к власти, почему мы не активизируем процессы вхождения в Североатлантический альянс. И оппонентов почти не существует. Не существует вопроса вступления в Европейский Союз», – отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что 60% тех, кто с оружием в руках защищает страну на востоке, – русскоязычные.

«Люди, которые говорят на русском языке, любят Украину ничуть не меньше, чем мы ее любим – говорящие на украинском», – заявил он.

Все эти факты очень убедительно доказывают, что предыдущий раскол в указанных вопросах был искусственным, организованным политиками, которые пытались очень эффективно его эксплуатировать, считает глава государства.

По словам президента, отдельное внимание во время своей работы Совет по вопросам национального единства будет уделять вопросу религии.

По его убеждению, Церковь должна объединять страну. Вместе с тем президент подчеркнул, что не будет вмешиваться в деятельность Церкви, которая должна быть независимой.

«Иметь единую Церковь – это не воля президента, правительства или решение Верховной Рады. Это воля народа, который способен продемонстрировать единство», – сказал он.