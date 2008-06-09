С России хотят стребовать 10-20 миллиардов - не по "дружеским" ценам

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий КОСТЕНКО считает, что Россия должна платить Украине за аренду баз Черноморского флота в Крыму от 10 до 20 миллиардов долларов ежегодно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, так он прокомментировал намерения России повысить цену на газ для Украины со следующего года почти вдвое.

«Украина должна пересмотреть целый комплекс услуг, которые мы предоставляем России по “дружеским” ценам, и в первую очередь установить реальную цену за аренду баз Черноморским Флотом Российской Федерации в Крыму – от 10 до 20 миллиардов долларов ежегодно», - заявил Ю.КОСТЕНКО.

Он напомнил, что за пребывание Черноморского флота РФ в Крыму Москва платит Украине меньше 100 млн. долларов в год. “Во время заключения соглашения в 1997 г. цена аренды была привязана к цене на российский газ в $26, однако Москва не соблюла своей позиции сохранить постоянные цены на энергоносители, - цены на российские нефть и газ многократно увеличивались, чего нельзя сказать о цене за аренду баз в Крыму”, - констатировал народный депутат.

По его убеждению, Украина не должна предоставлять услуги России «по «дружеским» ценам в одностороннем порядке». «Украина не может сдавать России сотку крымской земли по 270 грн. в год, когда Россия хочет чуть ли не $400 за тысячу кубов своего газа», – сказал депутат.

В то же время он приветствовал намерение России продавать Украине газ по рыночным ценам, “поскольку это дает все основания Украине перейти, наконец, на мировые цены в отношениях с Россией”.

Говоря о стоимости аренды земли под военные базы в мире, Ю.КОСТЕНКО отметил: «США арендуют в Южной Корее для своих военных объектов территории площадью около 25 тыс. га (на 1/3 больше, чем ЧФ), при этом платят 12,6 млрд. дол. (в 125 раз больше, чем платит Украине Россия). Японии за аренду 23,7 тыс. га США возмещают ежегодно 19,3 млрд. дол., Италии за аренду 2,3 тыс. га – около 5 млрд. дол.»

«Если бы Россия платила за аренду 1 га в Крыму мировые цены – то есть в границах, которые платят США, – то общая сумма аренды должна была бы составлять от 10 до 20 млрд. дол. Если взять среднюю цифру (15 млрд. дол.), то за нее при цене газа 350 дол./тыс куб. м Украина могла бы приобрести более 40 млрд. куб. м, что почти достигает объема ежегодного импорта газа в Украину», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Также Ю.КОСТЕНКО отметил, что Украина должна пересмотреть цены и на другие услуги, которые она предоставляет России «не по европейским, а еще по советским тарифам», в частности, это касается стоимости транспортировки российского газа, его хранения в украинских хранилищах, использования украинских транзитных путей для других составляющих российского экспортного потенциала.