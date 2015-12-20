Яценюк призвал к единству власти для достижения прогресса в реформах

Премьер-министр Арсений Яценюк отмечает необходимость единства всех институтов власти для достижения прогресса в реализации реформ.

Об этом Яценюк заявил в программе "10 минут с премьер-министром", сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Яценюк подчеркнул, что сейчас в Украине, кроме войны, самым большим испытанием является внутренняя политика.

Он напомнил об обнародованном месяц назад обращении участников Инициативной группы "Первого декабря" со словом о свободе и ответственности. Яценюк процитировал слова из обращения Группы: "Сейчас наш поход продолжается между опасностями, среди которых наиболее утомительной и грозной является блуждание в тумане низин, где царят сомнение и недоверие ко всему - ориентирам, проводникам и собственным силам. Коррупция и патернализм - это две глубокие ментальные проблемы, которые не дают нам поверить в собственные силы".

При этом Яценюк подчеркнул, что украинцам нужно делать усилия, чтобы услышать голос мудрости и не быть уязвимыми к популизму.

Он отметил, что главным усилиями президента Украины, Верховной Рады, премьера и правительства "было, есть и должно быть единство, направленное на прогресс реформ и изменений".

"Единство ради цели - прогресса реформ и изменений в стране. Не круговая порука, а единство для действий. Иначе оно не имеет смысла", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, единство власти необходимо также для борьбы с коррупцией "и укрощения олигархов".

"Это не удастся за один миг. Но это возможно, если руководство государства будет действовать вместе", - добавил премьер.

"Именно единство позволило нам за два года осуществить больше преобразований, чем за предыдущие двадцать. И это признает весь мир. Именно единство позволило нам впервые в истории соблюсти обязательства в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Страна спасена от буквального коллапса", - подчеркнул Яценюк.

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По его словам, единство позволило государству сэкономить и сохранить "средства как для войны, так и для мира - для стабильности и возможного развития".

"Именно единство позволило нам обеспечить бесперебойную выплату заработных плат, стипендий и пенсий. Именно единство позволило нам реализовать реформы энергетического сектора, ввести субсидии, освободить экономику от совковой регуляции и зависимости от Российской Федерации. Это ощущается и будет ощущаться", - считает премьер.

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Яценюк отметил также, что 18 декабря Европейская комиссия опубликовала окончательный отчет о полном выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

"Именно единство позволило нам впервые соединить Украину с Европой многими, верю уже незыблемыми, связями", - подчеркнул глава правительства.