На место взрыва в Енакиево летит Турчинов
09:42, 08 июня 2008Политика
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Создана правительственная комиссия
Для изучения причин и последствий аварии на шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области создана правительственная комиссия под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в ближайшие часы состоится заседание этой комиссии, после чего А.Турчинов направится на место аварии.
Сейчас в Енакиево находится министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.
В связи с аварией на шахте отменены все заграничные командировки правительственных чиновников.
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