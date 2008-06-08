На место взрыва в Енакиево летит Турчинов

Для изучения причин и последствий аварии на шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области создана правительственная комиссия под председательством первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, в ближайшие часы состоится заседание этой комиссии, после чего А.Турчинов направится на место аварии.

Сейчас в Енакиево находится министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ.

В связи с аварией на шахте отменены все заграничные командировки правительственных чиновников.