В Едином Центре задумались о партиях, сектах и временных проектах

Одной из главных задач партии «Единый центр» является реальное приведение Украины в Европу и в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на учредительном собрании Ивано-Франковской областной организации «Единого Центра» сообщил член президиума партии, народный депутат Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ.

По его словам, это одна из шести главных задач партии.

«Об этом надо откровенно говорить», - заметил народный депутат Украины, - «и этого не надо бояться. Должны думать о национальном зонтике от внешних угроз».

М.ПОЛЯНЧИЧ отметил, что «Единый Центр» будет идеологической партией. По его мнению, в настоящее время в Украине кроме КПУ нет идеологических партий. Он считает, что партии, которые создавались под личности, не имеют будущего.

«Партия, которая создана под личность, – это уже не партия. Это или секта, или временный политический проект. Мы хотим, чтобы «Единый Центр» был идеологическим и по сути, и практически». По его словам, это будет правоцентристская идеология. Он также сообщил, что ЕЦ будет работать над усилением президентской формы правления. Народный депутат считает, что для объединения Украины, которую «политики разделили», необходимо «отбросить все политические ярлыки».

«Мы за реальный порядок в государстве», - подчеркнул политик. «Поэтому пора положить конец всем вопросам, мешающим развитию государства», - отметил М.ПОЛЯНЧИЧ .