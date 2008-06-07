Немыря обсудил с МВФ предоставление финансовой помощи Украине

В рамках участия делегации Украины в собрании региональной группы стран-членов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое проходит с 6 по 8 июня с.г. в Амстердаме, состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ с Управляющим директором МВФ Доминик СТРОС-КАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, связанных с дальнейшей стратегией предоставления финансовой помощи Украине со стороны международных финансовых институтов. Стороны отметили успешность сотрудничества между МВФ и Украиной, направленного на ускорение процессов реформирования украинской экономики, стимулирование предпринимательской активности, внедрение новых технологий в производство, что будет, в свою очередь, способствовать инновационному обновлению ведущих отраслей украинской экономики.

Г.НЕМЫРЯ проинформировал Управляющего директора МВФ о мерах, осуществляемых правительством и НБУ для преодоления инфляционных процессов, которые наблюдаются в последнее время на финансовом рынке Украины. Стороны также обсудили ожидаемое развитие ситуации на мировых финансовых рынках, выразили обеспокоенность тенденцией к росту цен на энергоносители и основные продукты питания в мире, что вызывает финансовую нестабильность.

Собеседники договорились продолжить обсуждение вопросов, которые представляют обоюдный интерес, во время запланированного на начало июля визита Управляющего директора МВФ в Украину. Во встрече также принял участие председатель НБУ, управляющий от Украины в МВФ Владимир СТЕЛЬМАХ.