Турчинов думает, что в СНБО голосуют или из страха, или из интереса

Решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором действия Кабмина в конфликте с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. названы «не отвечающими интересам Украины и создающими угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере», компрометирует Украину.

Такое мнение высказал первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ в интервью «Зеркалу недели» № 21 от 7 - 13 июня 2008.

«Некорректно должностному лицу комментировать и постфактум корректировать решение СНБОУ. Но как гражданин могу сказать: эти решения компрометируют и тех, кто их принимает, и, безусловно, наше государство. Это - субъективные решения заинтересованных людей», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, за принятие такого решения «одни голосовали из страха, другие – в силу интереса».

«Это их мотивация. Потому что тема циничного попрания государственных интересов очевидна. Ну не может субъект предпринимательства с уставным капиталом в 12 тыс. долл., которого недостаточно даже для торговли газировкой в киевской «палатке», претендовать на почти 13 тыс. квадратных километров Черноморского шельфа! А у нас такую аферу называют «перспективными инвестициями», - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент подписал указ, согласно которому вступило в силу решение СНБО от 30 мая о заключениях Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД».

В своем решении СНБО, среди прочего, предложил Президенту Украины рассмотреть вопрос о приостановке действия распоряжения Кабинета министров от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл ЛТД» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

6 июня председатель Совета директоров Vanco Prikerchenskaya, владелец и основатель Vanco International Ltd. Джин Ван ДАЙК сообщил, что компания Vanco Prikerchenskaya Ltd. начала диалог с Межведомственной комиссией по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, возникших в связи с Соглашением о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanco.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.