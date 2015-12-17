Савченко просит взять Корбана на поруки
Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, против которой ведется судебный процесс в России, передала ходатайство о взятии на поруки лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Корбан.
По его словам, он получил личное письмо от Савченко, в котором та рассказала о своей простой довоенной жизни, о своей семье и жизненных убеждениях.
"Я не знаком с ней лично, но хорошо знаю ее сестру и могу подчеркнуть, что именно такие люди являются основой государственности", - подчеркнул Корбан.
Читайте такжеРоссийский суд продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года
Лидер УКРОПа также заявил, что "в свое время, к сожалению, безрезультатно, пытался принять участие в судьбе этой мужественной женщины".
"Вместе с Владимиром Рубаном мы договорились с Безлером о том, чтобы обменять Савченко на диверсантку из Российской Федерации, которая находилась в руках СБУ. Но тогда, в июне 2015 власть не дала согласия на этот обмен, и Надя оказалась в плену... Сегодня ей хуже, чем мне. Тем не менее, она нашла возможность меня поддержать как народный депутат Украины. Вместе с письмом Надежда Савченко передала мне ходатайство о взятии на поруки", - написал он.
Корбан сообщил, что завтра на заседании Печерского районного суда Киева в 9:45 по его делу будет свидетельствовать сестра Надежды Савченко Вера.
Читайте такжеСавченко объявила голодовку до конца суда - адвокат