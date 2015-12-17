Реформы и политическая стабильность важны как для самой Украины, так и для европейской безопасности в целом - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе после встречи.

«Продолжение прогресса в реализации реформ и политическая стабильность важны для построения сильной демократической Украины. Мы призываем вас продолжать продвигаться на этом пути. Это будет хорошо для Украины и для европейской безопасности», - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, во время переговоров стороны обсудили вопросы углубления партнерства между Украиной и НАТО.

Читайте такжеСлова Путина о военном присутствии на востоке Украины еще раз подчеркивают "особую ответственность" РФ - Столтенберг

Столтенберг убежден, что страны-члены НАТО продолжат оказывать практическую поддержку Украине.

«Наши трастовые фонды помогают Украине модернизировать системы командования и контроля, логистики, усилить кибербезопасность. Мы предоставляем советы Министерству обороны Украины и Генеральному штаба. Украина продемонстрировала выполнение обязательств относительно амбициозных реформ", - подчеркнул генсек НАТО.