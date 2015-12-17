Реформы и политическая стабильность важны как для самой Украины, так и для европейской безопасности в целом - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что реализация реформ и политическая стабильность важны как для самой Украины, так и для безопасности Европы в целом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе после встречи.
«Продолжение прогресса в реализации реформ и политическая стабильность важны для построения сильной демократической Украины. Мы призываем вас продолжать продвигаться на этом пути. Это будет хорошо для Украины и для европейской безопасности», - подчеркнул генсек НАТО.
По его словам, во время переговоров стороны обсудили вопросы углубления партнерства между Украиной и НАТО.
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Столтенберг убежден, что страны-члены НАТО продолжат оказывать практическую поддержку Украине.
«Наши трастовые фонды помогают Украине модернизировать системы командования и контроля, логистики, усилить кибербезопасность. Мы предоставляем советы Министерству обороны Украины и Генеральному штаба. Украина продемонстрировала выполнение обязательств относительно амбициозных реформ", - подчеркнул генсек НАТО.