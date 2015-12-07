Столтенберг: не может быть соглашения "взаимозаменяемости" с Россией в деле Сирии и Украины

Об этом Столтенберг сказал, отвечая на вопрос, повлечет ли заангажированность Москвы в Сирии большую гибкость позиции относительно действий России в Украине, сообщает Польское радио.

В беседе, которую в воскресенье опубликовало среди прочего издание «La Repubblica», генеральный секретарь НАТО заявил, что: «Мы должны оставаться начеку по делам Украины, потому что уважение к границам и суверенитету страны являются основными». «Но в то же время, мы должны сосредоточиться на том, чтобы найти решение в Сирии» - заявил Столтенберг.

Читайте такжеСМИ узнали о секретном рапорте НАТО о "крайне нестабильной" ситуации в Балтийском регионе

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс никогда не пытался изолировать Россию. «Когда начался кризис в Украине, мы решили приостановить сотрудничество с Россией, однако оставляя открытые каналы политического связи», - пояснил глава НАТО.