Депутаты от "Самопомочи" и БПП предлагают уволить Кириленко
16:31, 17 декабря 2015Политика
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8 народных депутатов предлагают Верховной Раде уволить Вячеслава Кириленко с должности вице-премьер-министра - министра культуры.
В Раде инициируют увольнение Кириленко / Фото УНИАН
Соответствующий проект постановления №3659 зарегистрирован в ВР 17 декабря.
Авторами документа являются депутаты Ирина Подоляк, Олег Лаврик, Роман Семенуха, Александр Опанасенко, Павел Костенко (все - от "Самопомочи"), Павел Кишкар (избран от "Самопомочи", но был исключен из фракции), а также Елена Матузко и Ирина Фриз ("Блок Петра Порошенко").
Текст проекта постановления пока не доступен на сайте парламента, документ передан на рассмотрение руководства ВР.
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