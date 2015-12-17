На взятке задержан судья Северодонецкого горсуда

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, судью задержали сотрудники СБУ, антикоррупционного бюро и военной прокуратуры сил АТО.

Взятку злоумышленник требовал за постановление суда об освобождении от отбывания неотбытой части наказания и снятии ареста с автомобиля.

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При обыске у задержанного также изъяты ювелирные изделия, патроны различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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