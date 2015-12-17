Налоговый кодекс под франшизой PriceWaterHoouseCoopers готовили самозванцы - нардеп

Об этом заявил депутат фракции «Народный фронт» в Верховной Раде, член профильного комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Кирш.

Он назвал документ крайне непрофессиональным и «враждебным». «Кодекс, во-первых, был крайне несвоевременно подготовлен – его нужно было по закону подготовить за полгода до вступления в силу, а не «под елочку», - отметил депутат.

По его словам, документ «уничтожает экономику целыми кластерами, делая невозможным существование сельского хозяйства, которому остается 25% от былого спецрежима, уничтожает единоналожников, часть из которых будет платить в три раза больше, чем ранее, делает совершенно немыслимым налог на недвижимость, под который подпадают даже склады и жилье».

«Ну и, конечно, просто издевается над малым и средним бизнесом в целом, когда одновременно невозможно быть ни в малом, ни в среднем бизнесе, ни учредителем, ни в сельском хозяйстве – речь идет просто об уничтожении экономики целыми пластами», добавил Александр Кирш.

«Скажем, 36% суммарный налог с дивидендов, 18% - налог на прибыль и 18% - подоходный налог. Можем ли мы себе представить большее издевательство над инвесторами, чем обязанность их платить с дивидендов 36%?» - аргументировал депутат.

«Конечно, это враждебный кодекс, который подготовлен крайне непрофессионально», - считает политик.

При этом он сообщил, что автором документа является не Минфин и не Минэкономики. «Это делал PriceWaterHoouse, самозванная фирма, которая присвоила себе название известной всему миру компании (PriceWaterHoouseCoopers), купив франшизу», - пояснил депутат.

«К PriceWaterHoouseCoopers она, кроме франшизы, не имеет никакого отношения, и уже не впервые она тиранит всю страну своими кодексами. В этот раз снова – Минфин и Минэкономики не готовили Налоговый кодекс – просто самозванцы из PriceWaterHoouse очень подвели и президента, и премьер-министра крайне непрофессиональным Налоговым кодексом», - резюмировал Александр Кирш.