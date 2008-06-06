Затулин: между друзьями – какие счеты, но если дружба не получается...

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной думы России Константин ЗАТУЛИН заявляет, что если власти Украины будут продолжать курс на вступление страны в НАТО, то у РФ не будет другого выхода, как отказать от продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня журналистам в Симферополе.

«В случае, если не возобладает здравый смысл у властей Украины, и она (Украина – УНИАН) продолжит официально домогаться членства в НАТО, продолжатся те позорные факты притеснения русского языка, ограничения прав русского населения, то нам (России – УНИАН) ничего другого не останется, мы (Госдума РФ – УНИАН) как раз по этому поводу обратились не к Украине, а к своему Президенту и правительству с предложением не продлевать Договор между Россией и Украиной», - сказал К.ЗАТУЛИН.

По его словам, «было бы наивно считать», что разрыв Большого договора не обойдется без последствий. «Ясно, что последствия будут. Многие вопросы, которые этим договором были сняты, они даже против воли и желания кого бы то ни было, я уверен, вновь будут открыты», - отметил депутат Госдумы России.

«Это относится ко многим темам, - продолжил К.ЗАТУЛИН. - И я убежден, что именно это, то, что в договоре, в статье 2-ой, содержится взаимное признание территориальной целостности и границ – вот это признание важно не только друзьям России на Украине, но и тем, кто хотели бы порулить Украиной и рулят сегодня Украиной. И они прекрасно понимают последствия денонсации российско-украинского договора, именно поэтому так и нервничают по этому поводу».

Депутат Госдумы РФ также отметил, если «наши интересы (России – УНИАН), интересы наших соотечественников будут на Украине уважаться», то тогда нет необходимости денонсировать Договор о дружбе. «В таком случае договор продолжит свое действие», - отметил К.ЗАТУЛИН.

«Но если он не продолжит свое действие, значит, надо будет вступить в новые переговоры, - сказал российский парламентарий. - Но это уже будут переговоры в условиях, когда многие, прежде решенные вопросы придется обсуждать заново, даже если б мы этого не хотели - жизнь заставит это сделать», - подчеркнул К.ЗАТУЛИН.

«Мы согласны были считать и Севастополь, и Крым территорией Украины, поскольку Украина обещала и дружбу, и сотрудничество, и партнерство. В конце концов, между друзьями – какие счеты! Но если у нас дружба не получается, то тогда нужно вернуться к вопросу и обсудить его заново», - сказал депутат Госдумы.

Сегодня в Симферополе, приветствуя крымчан с открытием фестиваля «Великое русское слово», К.ЗАТУЛИН заявил, что депутаты Госдумы волнуются за Крым. «Мы в Государственной думе волнуемся за Крым, любим Крым, мы уважаем Украину, безусловно, и я хочу это особенно подчеркнуть, но пусть никто не обижается на нас, мы хорошо знаем историю, мы помним о том, сколько русской крови пролито здесь, в Крыму и в Севастополе», - сказал депутат.

«Я, конечно, желаю, чтобы когда-нибудь на флаге Автономной Республике Крым было меньше белого и больше синего и красного цвета», - добавил К.ЗАТУЛИН. При этом в беседе с журналистами он уточнил, что «ну, хотя бы как на флаге Русской общины Крыма».

Как сообщалось, 4 июня Госдума приняла обращение к Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьеру Владимиру ПУТИНУ, в котором депутаты предлагают России выйти из Договора о дружбе с Украиной в случае, если Украина продолжит стремиться к вступлению в НАТО.