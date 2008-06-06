Шандра опровергает слухи о повышении радиации в Украине

Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА сегодня в очередной раз отметил, что радиационный фон в Украине, в частности, на ЧАЭС, остается в пределах нормы и не превышает повседневных показателей, его проверяют несколько раз в сутки.

Об этом говорится в комментарии В.ШАНДРЫ, переданном УНИАН пресс-службой МЧС.

По его словам, ситуация на ЧАЭС является абсолютно спокойной и контролированной, осуществляются плановые текущие работы по снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

В.ШАНДРА отметил, что министерство постоянно информирует граждан о радиационном фоне на ЧАЭС, пользуясь данными государственных предприятий Чернобыльской зоны отчуждения. Изменения состояния радиационного фона не зафиксированы.

Радиационный фон на ядерных энергоустановках всех других АЭС контролируется соответствующими подразделениями НАЭК «Энергоатом». Квалификация события, произошедшего 29 мая на Ривненской АЭС, должна определяться НАЭК «Энергоатом» с подтверждением Госатомрегулирования. Сообщение о происшествии, в частности «незначительной аварии без радиационных выбросов», в МЧС не поступала.

Также В.ШАНДРА вновь призвал граждан и СМИ не распространять непроверенную информацию, а доверять исключительно официальным сообщениям МЧС.

Информация о радиационном состоянии в столице, Киевской области и Чернобыле размещается на официальном сайте МЧС Украины – www.mns.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в последние дни в Украине распространяются слухи о повышении радиационного фона.

3 июня НАЭК «Энергоатом» и МЧС опровергали слухи о якобы сбоях в работе украинских АЭС.

Кроме того, 4 июня Европейская комиссия распространила предупреждение для всех стран ЕС о возможной радиационной опасности после инцидента на АЭС «Крско» в Словении.

В Госатомрегулировании заявили, что инцидент на АЭС в Словении является несущественным и не угрожает Украине.

5 июня в пресс-службе НАЭК «Энергоатом» сообщили, что второй энергоблок Ривненской АЭС 4 июня в 12.32 подключен к сети после устранения неисправностей.