БЮТ переживает самый тяжелый период в своей истории - эксперт

Политолог Алексей КОШЕЛЬ считает, что главной причиной достижения относительного перемирия в украинской политике является усталость БЮТ от войны «против всех».

Об этом он сказал в комментарии сайта ГАРТ.

«Сейчас БЮТ переживает самый тяжелый период с момента своего создания, – считает А.КОШЕЛЬ. – Его низкие результаты на выборах в Киеве, усиление центробежных тенденций в среде блока и катастрофическое падение рейтинга могут создать очень неудобные условия для Юлии ТИМОШЕНКО на следующих президентских выборах».

По мнению политолога, в ближайшее время можно ожидать достаточно резкого изменения линии поведения со стороны БЮТ. «Основными причинами этого могут стать внешние факторы», – считает он.

А.КОШЕЛЬ допускает, что активизация давления на Украину со стороны российской Госдумы может усилить единство парламентской коалиции. «К тому же, накануне визита Генсека НАТО в Киев и уже традиционной активизации пророссийских сил стоит ожидать консолидированной позиции демократических союзников. Необходимость такой позиции понимают и в среде БЮТ, ведь западные политические элиты неоднократно посылали четкие сигналы о необходимости прекращения споров во властной команде», – отмечает эксперт.