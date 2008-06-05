Семенюк срочно легла на обследование

Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто из-за блокирования трибуны фракцией Партии регионов. В 9.30 в пятницу состоятся консультации у спикера Верховной Рады с целью возобновления нормальной работы ВР и рассмотрения кадровых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА, желательно, чтобы в этих консультациях приняла участие и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

А.Яценюк также сообщил, что председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не может сегодня прибыть в парламент. По его словам, это связано с тем, что она находится на срочном обследовании.

Председатель ВР отметил, что можно было бы продолжить пленарное заседание и рассматривать законопроекты, внесенные в повестку дня, или выйти на политические консультации. «Если будет согласие, то завтра первым вопросом будут рассмотрены кадровые вопросы», - сказал он.

Все это время фракция Партии регионов блокировала работу ВР, и потому парламент не смог обновить свою работу.