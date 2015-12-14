Депутаты чувствуют опасность и блокируют необходимые Антикоррупционному бюро законы – глава НАБ

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что народные депутаты опасаются бюро.

Читайте такжеЧиновники добровольно приходят на проверку в Антикоррупционное бюро, опасаясь скандалов

Об этом он рассказал в интервью "Лига.net".

"Сегодня больше трехсот людей прошли через конкурс для работы в Бюро, из них двести уже приняты, а по остальным ста заканчивается специальная проверка и они должны быть назначены в ближайшее время. И вот теперь нам нужно внести в закон о НАБУ дополнение про возможность проведения еще и закрытого кадрового конкурса. Мы хотим создать подразделение детективов, которые будут работать под прикрытием - проведение таких сотрудников через открытый конкурс, сами понимаете, бессмысленно. Мы, конечно, можем набрать их и пользуясь законом о государственной тайне, но раз уж есть специальный закон о НАБУ, почему бы его не дополнить", - рассказывает Сытник.

По его словам, для принятия этой поправки в Верховной Раде уже не нашлось голосов.

"То есть, даже незначительное изменение, которое никак не увеличивает полномочия Бюро, уже не проходит. О чем это говорит? Когда была только абстрактная концепция, депутаты голосовали "за", потому что опасаться им было нечего. Сейчас, когда мы начали работать, все изменилось. Они ощутили опасность для себя. И теперь проведение через Раду закона, который помогал бы Бюро работать, становится практически невыполнимой задачей", - подчеркнул глава НАБ.