Расследование по "Межигорью" приостановлено - ГПУ

Об этом сообщил глава управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

По словам Горбатюка, это связано с действующим законодательством, когда все дела после создания Национального антикоррупционного бюро должны быть переданы в него.

"НАБ еще не заработало и принять дела не может, а мы право потеряли. Дела фактически мы не можем расследовать и принять ни одного процессуального решения", - объяснил он.

Читайте такжеПорошенко хочет создать в "Межигорье" реабилитационный центр для бойцов АТО

Горбатюк сообщил, что дело "Межигорья" пока еще не передано в суд, поскольку еще не пришел ответ от Интерпола об объявлении в международный розыск подозреваемых. Здание резиденции "Межигорье" в настоящее время находится под арестом суда в качестве вещественного доказательства, и до решения дела в суде передавать резиденцию в ведение государственных ведомств нельзя.

Как сообщалось, в Донецкой обл. СБУ задержала еще одного сообщника Януковича в присвоении "Межигорья".

Читайте такжеГПУ: Янукович лично давал указания Захарченко и Клюеву о силовом разгоне студентов на Майдане

Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко предложил Кабинету министров передать в ведение Минобороны резиденцию "Межигорье" экс-президента Виктора Януковича. А 7 декабря "Межигорье" посетили представители Администрации президента и Министерства обороны, чтобы выяснить, возможно ли там оборудовать реабилитационный центр. Ранее ЮНЕСКО призвало воссоздать в Межигорье национальный заповедник.

Читайте такжеЯнукович в ЕСПЧ будет судиться с Украиной за "нарушение своих прав"

Резиденцию "Межигорье" Печерский суд Киева арестовал в июле. Официально земли "Межигорья" возвращены в собственность государства в сентябре 2014 года.