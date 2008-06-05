Регионалы докопались до корня инфляции

Оппозиционное правительство требует от Кабинета министров срочного внесения в парламент законопроекта об изменениях и дополнениях в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр оппозиционного правительства Анатолий КИНАХ сегодня после заседания оппозиционного правительства.

«Главной причиной нарастающих социально-экономических проблем в Украине является безответственная, непрофессиональная и циничная политика проедания вместо стратегии развития. Мы будем настаивать, чтобы правительство в сжатые сроки внесло в Верховную Раду проект закона об изменениях и дополнениях Государственного бюджета на 2008 год с пакетом антиинфляционных мер», - сказал А.КИНАХ.

Кроме того, по его словам, оппозиционное правительство настаивает на том, чтобы действующий Кабинет министров в законопроекте существенно усилил меры, направленные на выполнение программ по энергосбережению и энергоэффективности, по поддержке малого и среднего бизнеса и совершенствованию социальной защиты, а также по адаптации национальных товаропроизводителей к работе в условиях ВТО.

А.КИНАХ также сообщил, что оппозиционное правительство будет требовать от действующего правительства представления проекта программы социально-экономического развития. «При этом нам нужно вместе определить приоритеты, четко определить их в составе государственных целевых программ и выполнять их независимо от политической конъюнктуры в стране», - подчеркнул он.

При этом министр оппозиционного правительства считает, что основной причиной существенного роста инфляции является государственный бюджет на 2008 год, в котором расходная часть увеличена на 58% по сравнению с 2007 годом при прогнозах роста ВВП на уровне 5-6%.