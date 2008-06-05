В подчиненного Винского стреляли из браунинга

Во вторник на трассе Киев–Одесса было совершено покушение на на одного из сотрудников Министерства транспорта и связи. Коммерсант-Украина, ссылаясь на данные центра общественных связей УМВД в Киевской области, сообщает, что около 20.00 главный специалист одного из структурных подразделений Минтранса направлялся на личном автомобиле вместе со спутницей домой – в Червону Мотовиловку Фастовского района. По информации издания, речь идет о 46-летнем Вадиме Логвиненко.

На 43-м километре трассы его автомобиль догнал малолитражный мотороллер Honda, водитель которого сделал три выстрела из пистолета Brauning с глушителем. Одним из них женщина была ранена в палец, остальные две пули застряли в мягкой обивке салона.

Мужчина на мотороллере попытался вырваться вперед и скрыться, однако Вадим Логвиненко последовал за ним. Приблизительно через десять минут после начала погони он догнал мотороллер и ударом бампера сбил его с дороги в кювет. Вслед за этим сотрудник Минтранса продолжил движение и остановился лишь на ближайшей заправке – чтобы вызвать милицию. Затем он отвез свою спутницу в больницу и вернулся для дачи показаний на место происшествия.

Обследовав дорожное полотно, следователи обнаружили все отстреленные гильзы. Мотороллер находился в кювете; сам стрелок скрылся. Его поиски продолжаются, однако осложняются тем, что не составлен фоторобот. Милицию удивило то, из какой модели оружия производились выстрелы. Пистолеты фирмы Brauning не являются часто используемыми на территории Украины. Найти же для них глушитель крайне сложно.

По факту данного инцидента милиция возбудила уголовное дело по ст. 15 и ст. 115 УК ("покушение на преднамеренное убийство"). Следствие связывает произошедшее с профессиональной деятельностью потерпевшего. "Он (Вадим Логвиненко) занимался контролем за грузовыми перевозками Минтранса,– рассказал источник Коммерсанта в следственной группе.– Несколько последних проверок вполне могли послужить причиной произошедшего".

В самом Минтрансе покушение на жизнь Вадима Логвиненко комментировать отказались. Кроме того, в пресс-службе ведомства заявили изданию, что "в аппарате министерства такой человек не работает". В то же время Коммерсант, заявляет, что источник в отделе кадров Минтранса утверждает: "такой человек действительно работает в одном из наших отделений".