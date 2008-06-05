Ющенко требует согласовывать с ним назначения всех силовиков

С Президентом Украины следует согласовывать кандидатуры на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органах до внесения соответствующих представлений в правительство.

Об этом говорится в указе главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО, размещенном на официальном сайте Президента.

Указом утверждается перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с Президентом Украины.

В частности, в перечне: начальник управления территориального командования, командир бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Украины; первый заместитель, заместитель министра обороны Украины; руководитель структурного подразделения Министерства обороны Украины; первый заместитель, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; начальник структурного подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; начальник военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины – начальник Главного управления; начальник Центрального управления – военный комендант города Киева; командующий Объединенного оперативного командования, его первый заместитель, начальник центра текущих операций Объединенного оперативного командования; командующий сил поддержки Вооруженных Сил Украины, его заместители, начальники центральных управлений командования сил поддержки; заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины; начальник структурного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины; заместитель командующего вида Вооруженных Сил Украины; заместитель командующего войск оперативного командования; начальник территориального управления Вооруженных Сил Украины; командир, заместитель командира корпуса; командир, заместитель командира воздушного командования; командир тактической группы; военный комиссар Автономной Республики Крым, военный комиссар области, военный комиссар города Киева.

Также в перечень входят должности: начальника Национальной академии обороны Украины, другого высшего военного учебного заведения Вооруженных Сил Украины; атташе по вопросам обороны, представителя Министерства обороны Украины в представительстве Украины при международной организации.

С Президентом следует согласовывать кандидатуры: руководителя структурного подразделения Администрации Государственной пограничной службы Украины; начальника регионального управления Государственной пограничной службы Украины; ректора Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого; начальника, директора департамента Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, назначаемых Президентом Украины); начальника главного управления, управления Центрального управления Службы безопасности Украины (кроме должностей, которые замещаются лицами, назначаемыми Президентом Украины); руководителя структурного подразделения Службы внешней разведки Украины; руководителя территориального подразделения Службы внешней разведки Украины.

Указом устанавливается, что материалы относительно согласования кандидатур на должности первого заместителя, заместителя министра обороны Украины подает Президенту Украины министр обороны Украины до внесения Кабинету министров представлений о назначении соответствующих лиц на указанные должности;

Служба безопасности Украины, а также Министерство обороны, другие центральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство военными формированиями, при необходимости подают до 1 мая Президенту Украины предложения об изменении общей структуры, численности соответственно Службы безопасности Украины, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований на следующий календарный год.

Планы и сроки проведения учений, тренировок с привлечением объединений, соединений, военных частей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований (кроме учений, тренировок, которые проводятся при участии подразделений вооруженных сил других государств) согласовываются с Президентом Украины.