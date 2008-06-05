Яценюк говорит, что НУ-НС и БЮТ могут испортить отпуск Семенюк

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает коалицию определиться с кандидатурой на должность главы Фонда госимущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил на сессии парламента.

По его словам, в случае, если будет коалиционное решение с двумя подписями руководителей фракций БЮТ и НУ-НС и соответствующее представление об освобождении председателя ФГИУ и представление по новой кандидатуре на эту должность, данный вопрос будет включен в повестку дня Верховной Рады Украины «автоматически».

Он отметил, что сегодня коалиция во время заседания совета коалиции не «пришла к согласию».

Отвечая на вопрос народных депутатов по поводу того, что Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сейчас находится в отпуске, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «в том случае, если коалиция приходит к согласию по данному вопросу, у нас есть возможность вызвать соответственно Валентину Петровну и заслушать ее отчет».

Он напомнил, что согласно со Временным регламентом ВР у лица, которое освобождают от занимаемой должности, есть право на выступление в украинском парламенте, то есть отчет перед Верховной Радой.

«Обращаюсь еще раз – придите к согласию внутри демократических сил», - отметил А.ЯЦЕНЮК.